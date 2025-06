Trailer Untamed Eric Bana a caccia di segreti oscuri nel nuovo thriller Netflix!

Se ami il brivido e i misteri avvincenti, non puoi perderti "Untamed" con Eric Bana, il nuovo thriller che ti trascinerà nel cuore selvaggio di Yosemite. Prepara il fiato sospeso per un’estate all’insegna della suspense, tra segreti oscuri e colpi di scena mozzafiato. Scopri il teaser e la data di uscita su Netflix: l’avventura sta per cominciare!

Preparati per un'estate di suspense! Untamed, con Eric Bana, svela un mistero avvincente ambientato nel cuore di Yosemite. Scopri il teaser e la data di uscita su Netflix.

Untamed: ecco il teaser trailer italiano della miniserie Netflix con Eric Bana - Preparati a immergerti in un mondo selvaggio e mozzafiato con "Untamed", la nuova miniserie Netflix che vede protagonista Eric Bana.

Sei episodi, firmati da Mark L. Smith (American Primeval) e Elle Smith, che vedono Bana nei panni di Kyle Turner, investigatore di un ramo d'elite del National Parks Service, che sta dando la caccia ad un pericolo assassino...

Eric Bana e un omicidio nei boschi: Untamed è la nuova serie crime in arrivo su Netflix

