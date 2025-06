Tragico scontro auto-moto a Campofelice di Roccella la vittima è il 61enne Andrea Di Franco

Un grave incidente lungo la statale 113 a Campofelice di Roccella ha sconvolto la comunità: Andrea Di Franco, 61 anni, ha perso la vita in un tragico scontro tra auto e moto. La sua passione per le due ruote si è interrotta in un attimo, lasciando un vuoto in paese. Un dramma che ricorda quanto sia fragile la nostra vita sulle strade. La comunità si stringe nel dolore, sperando che episodi come questi possano insegnare a tutti prudenza e rispetto.

Un grave incidente si è verificato intorno alle 13:30 di oggi lungo la strada statale 113 "Settentrionale Sicula", al km 202,600 in direzione Trapani, nel territorio di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. A perdere la vita è stato Andrea Di Franco, 61 anni, originario proprio del comune in cui è avvenuto il tragico impatto. L'uomo era in sella alla sua moto quando si è.

