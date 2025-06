Tragico incidente stradale circolazione interrotta e ambulanze sul posto | un morto

Un tragico incidente ha spezzato una vita nel primo pomeriggio di oggi, quando uno scontro tra un'auto e uno scooter ha causato la morte di un uomo di 60 anni. L'impatto è stato talmente violento che i soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. A bordo dell'auto, una Fiat 500, si trovava un'altra persona che non risulta ferita in modo grave. L'urto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato frontale e particolarmente violento. L'orario dell'incidente, attorno alle 13.

