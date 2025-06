Tragedia sulla Statale 36 | omicidio stradale verso il processo il 50enne accusato di fuga dopo l’impatto

Una tragedia scuote la Statale 36: il processo per l’omicidio stradale di Ambra De Dionigi si avvicina, con il 50enne S.G. accusato di fuga e omissione di soccorso. L’udienza preliminare, prevista per il 1° luglio 2025 a Lecco, rappresenta un passo fondamentale verso la verità e la giustizia. Un evento che ci ricorda quanto sia importante la responsabilità sulla strada e il rispetto delle vite umane.

È fissata per il 1° luglio 2025 l'udienza preliminare davanti al Tribunale di Lecco per S.G., il 50enne residente a Carate Brianza, indagato per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. L'uomo è ritenuto responsabile dell'investimento mortale di Ambra De Dionigi, 29 anni, avvenuto.