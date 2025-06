Tragedia nel napoletano | bracciante trovato morto dopo aver segnalato un incendio

Una tragedia scuote il cuore del Napoletano: Pasquale De Angelis, bracciante di 65 anni, è stato trovato senza vita nel suo campo dopo aver coraggiosamente segnalato un incendio. La sua scomparsa improvvisa lascia sgomenti e apre un interrogativo sulla sicurezza e il rispetto della vita di chi lavora nei campi. Un gesto di altruismo che si è trasformato in una perdita incolmabile, ricordando a tutti l’importanza di tutelare chi dedica la propria vita alla terra.

Era uscito per lavorare nei campi come ogni giorno, ma non ha più fatto ritorno a casa. Pasquale De Angelis, bracciante agricolo di 65 anni, è stato trovato senza vita in un terreno nella zona di Sant'Agata, nel comune di Massa Lubrense, in provincia di Napoli.

