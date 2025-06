Tragedia nel capanno degli attrezzi | 65enne trovato senza vita

I familiari di Luciano Ioni, pensionato noto e stimato in paese, hanno lanciato l'allarme ieri pomeriggio: una scena sconvolgente nel capanno degli attrezzi, dove è stato trovato senza vita con una ferita al collo e accanto a lui una motosega insanguinata. La comunità è sotto shock di fronte a questa tragedia, ancora avvolta nel mistero. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica vicenda.

, accanto a una motosega. E’ una scena sconvolgente quella che si è presentata ieri pomeriggio agli occhi dei familiari di Luciano Ioni, 65 anni, pensionato molto conosciuto in paese. L’uomo è stato trovato privo di vita nel capanno degli attrezzi della sua abitazione, con una profonda ferita al collo e accanto a lui una motosega ancora insanguinata. A lanciare l’allarme sono stati i parenti. All’arrivo dei soccorritori del 118, purtroppo, per il 65enne non c’era già più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato da una lesione compatibile con il taglio inferto dalla motosega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia nel capanno degli attrezzi: 65enne trovato senza vita

