Tragedia nel basso Salento | colpita con un’accetta muore una 52enne Sospetti sul figlio

Una tragedia sconvolge il basso Salento: una donna di 52 anni perde la vita in circostanze drammatiche, presumibilmente colpita con un’accetta. Sospetti gravissimi ricadono sul figlio, un giovane di soli 21 anni, ora ricercato dalla polizia. L’evento, avvenuto nel primo pomeriggio a Racale, ha lasciato la comunità sotto shock. La caccia all’uomo continua, mentre le indagini cercano di fare luce su questa terribile vicenda che ha scosso l’intera zona.

RACALE – Tragedia nel basso Salento: una 52enne colpita a morte con un oggetto contundente. Forse un’accetta. Forti sospetti sul figlio della donna, un ragazzo di 21 anni, ora ricercato. Il fatto di sangue si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, a Racale, all’interno di una abitazione in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tragedia nel basso Salento: colpita con un’accetta, muore una 52enne. Sospetti sul figlio

In questa notizia si parla di: tragedia - basso - salento - colpita

