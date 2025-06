Tragedia in via Crispi | 63enne agrigentino si accascia al suolo e muore

Tragedia improvvisa ad Agrigento: un uomo di 63 anni si accascia e muore davanti alla Banca d'Italia in via Francesco Crispi. Un dramma che ha sconvolto la comunità locale, lasciando senza parole familiari e passanti. Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, non è stato possibile salvarlo. La scena, ormai tristemente nota, si ripete: l'intervento delle autorità è già in corso. Si indaga per chiarire le cause di questa tragica perdita.

Tragedia in via Francesco Crispi, davanti la banca d'Italia, ad Agrigento. Un sessantatreenne agrigentino si √® accasciato al suolo ed √® morto. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte. L'uomo √® stato gi√† identificato dai carabinieri. Si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ¬© Agrigentonotizie.it - Tragedia in via Crispi: 63enne agrigentino si accascia al suolo e muore

In questa notizia si parla di: tragedia - crispi - agrigentino - suolo

Tragedia in via Crispi: 63enne agrigentino si accascia al suolo e muore.

Tragedia nell'Agrigentino: mamma di 5 figli trovata carbonizzata mentre fa benzina al distributore - L'ipotesi più probabile è che la 40enne si sia suicidata Tragedia nell'Agrigentino: una donna di 40 anni, madre di cinque figli, è stata trovata carbonizzata al distributore di carburante della ... Riporta msn.com

Tragedia nell'Agrigentino: mamma di 5 figli trovata carbonizzata vicino a un distributore di benzina - Tragedia nell'Agrigentino: una donna di 40 anni, madre di cinque figli, è stata trovata carbonizzata al distributore di carburante della Lukoil lungo una strada provinciale. Scrive affaritaliani.it