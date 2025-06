Tragedia alla festa di fine scuola Riccardo inghiottito dalle acque | ‘Non sapeva nuotare’

una scena di angoscia e disperazione. Riccardo, un ragazzo di soli 13 anni, era l’unico a non saper nuotare e, accidentalmente, è stato inghiottito dalle acque. La comunità di Marsciano si stringe nel dolore, lasciando tutti con un senso di vuoto e di impotenza. Un ricordo che rimarrà nel cuore di tutti, ricordandoci l’importanza della sicurezza e dell’attenzione in ogni momento di spensieratezza.

Marsciano, 17 giugno 2025 – A un certo punto, amici e genitori si sono resi conto che Riccardo non c’era più. Lo hanno cercato nell’area intorno a dove si erano ritrovati per una grigliata per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Compagni di classe e i loro genitori. Una scampagnata di inizio estate per salutare la conclusione del triennio di scuola media. Un momento felice che è diventato tragedia quando le ricerche di Riccardo Tascini all’interno dell’area della azienda agricola di Pieve Caina, frazione di Marsciano, non hanno dato esito. Un ragazzo di 14 anni è morto dopo avere fatto il bagno in un laghetto artificiale nella zona di Marsciano dove si era recato con alcuni amici e adulti per festeggiare la fine dell'anno scolastico, 16 giugno 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia alla festa di fine scuola. Riccardo inghiottito dalle acque: ‘Non sapeva nuotare’

La festa per la fine dell'anno scolastico è terminata in tragedia

