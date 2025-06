Tragedia a Racale | uccide la madre con un’accetta da boy scout il fratello minore trova il corpo Fermato il 21enne Filippo Manni

Una tragedia sconvolge Racale: Filippo Manni, 21 anni, è stato arrestato dopo aver ucciso la madre, Teresa Sommario, con un’accetta. La comunità è in stato di shock mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su uno dei fatti più drammatici degli ultimi tempi. La domanda che tutti si pongono è cosa abbia spinto il giovane a commettere un gesto così atroce, lasciando un vuoto incolmabile.

È stato rintracciato dai carabinieri a Racale e fermato Filippo Manni, di 21 anni, il giovane che avrebbe ucciso la madre, Teresa Sommario, di 53, con un colpo di accetta alla testa. Il giovane si aggirava per il paese e sembra che sia stato un passante a notarlo e a segnalare la sua presenza ai militari. Manni è stato portato in caserma per essere interrogato. La vittima era separata da tempo. 🔗 Leggi su Feedpress.me