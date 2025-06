Tragedia a Racale | la 52enne Teresa Sommario uccisa con un’accetta I carabinieri di Lecce cercano il figlio

Una tragedia sconvolge Racale: Teresa Sommario, 52 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa, uccisa con un’arma brutale, un’accetta. I carabinieri di Lecce sono sulle tracce del figlio, Filippo Manni, 21 anni, che si presume sia l’autore di questo gesto folle. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su un episodio che ha scosso profondamente tutto il territorio.

