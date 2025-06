Tragedia a Racale | giovane uccide la madre e fugg? armato di ascia

Tragedia scuote Racale, in provincia di Lecce, dove un giovane di 21 anni ha brutalmente ucciso sua madre di 53 anni e si è dato alla fuga armato di un'accetta. Un episodio di violenza familiare che ha sconvolto una tranquilla comunità, lasciando dietro di sé dolore e incredulità. La vicenda si sta rapidamente sviluppando mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire i motivi e garantire giustizia. La città si interroga su come prevenire simili tragedie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Donna di 53 anni trovata senza vita nella propria abitazione. Un grave episodio di violenza familiare si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno a Racale, in provincia di Lecce. Una donna, T. S., 53 anni, è stata brutalmente uccisa all’interno della sua casa. L’autore dell’omicidio sarebbe il figlio 21enne, che dopo il delitto è fuggito con un’accetta, per poi essere fermato dai Carabinieri. La dinamica dell’omicidio: accesa lite in famiglia. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il gesto sarebbe stato l’epilogo di una violenta lite familiare tra madre e figlio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Racale: giovane uccide la madre e fugg? armato di ascia

In questa notizia si parla di: tragedia - racale - giovane - uccide

Donna uccisa in casa dal figlio a coltellate: tragedia a Racale in Salento - Una tragica tragedia scuote Racale, nel Salento, dove una donna è stata uccisa dal proprio figlio durante un violento litigio familiare.

Figlio uccide la madre, tragedia a Racale; Tragedia nel basso Salento: colpita con un’accetta, muore una 52enne. Sospetti sul figlio; Tragedia a Racale, figlio 23enne uccide la madre dopo lite in famiglia e fugge: ricercato.

Tragedia a Racale, uccide la mamma in casa con un’accetta e scappa: 20enne fermato dai Carabinieri - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Tragedia a Racale: figlio uccide la madre a colpi d’ascia - Nel primo pomeriggio in via Toscana un uomo avrebbe accoltellato la madre uccidendola. trmtv.it scrive