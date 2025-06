Tragedia a Racale 21enne uccide la madre e fugge con un’ascia Fermato dopo un’ora

Una tragica notte scuote Racale, in provincia di Lecce, dove un giovane di 21 anni ha commesso un gesto atroce, uccidendo la madre durante una lite familiare. Dopo aver aggredito la donna con un’ascia, il ragazzo è fuggito, ma è stato prontamente arrestato dai Carabinieri. Un episodio che lascia tutti senza parole, sollevando ancora una volta il dolore e la preoccupazione per la violenza domestica. Per scoprire tutti i dettagli, continua a leggere.

Un grave episodio di violenza familiare si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno a Racale, in provincia di Lecce. Una donna, T. S., 53 anni, è stata brutalmente uccisa all'interno della sua casa. L'autore dell'omicidio sarebbe il figlio 21enne, che dopo il delitto è fuggito con un'accetta, per poi essere fermato dai Carabinieri. La dinamica dell'omicidio: accesa lite in famiglia. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il gesto sarebbe stato l'epilogo di una violenta lite familiare tra madre e figlio. Il dramma si è consumato nella casa dove entrambi vivevano.

In questa notizia si parla di: racale - tragedia - 21enne - uccide

