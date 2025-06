Tragedia a Portofino in provincia di Genova nella tarda mattinata di oggi Un sub di 46 anni originario di

Una tragedia scuote Portofino: durante un’immersione nel suggestivo Tigullio, un sub di 45 anni originario di Massa ha perso la vita a causa di un malore improvviso. La comunità locale e le autorità sono sconvolte davanti a questa drammatica perdita, che ricorda quanto il rispetto delle regole e la prudenza siano fondamentali per la sicurezza in mare. La vicenda mette in luce l’importanza di intervenire subito e di sensibilizzare sui rischi dell’attività subacquea.

