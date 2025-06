Traffico Roma del 17-06-2025 ore 20 | 30

Benvenuti a Luceverde Roma, il vostro punto di riferimento per gli aggiornamenti sul traffico cittadino. Questa sera alle 20:30, il traffico nella Capitale presenta alcune criticità: la via del Mare tra Acilia e Castel Fusano ancora chiusa per un veicolo in fiamme, mentre la tangenziale, dopo ore di chiusura, si è riaperta. Restano code e rallentamenti in diverse zone, ma non temete: vi guideremo attraverso le vie più scorrevoli e gli eventuali disagi.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ascolto ancora chiusa al traffico la via del mare tra via di Acilia e via di Castel Fusano In entrambe le direzioni Questo a causa di un veicolo in fiamme nel Sotto via di Acilia riaperta invece la tangenziale era rimasta chiusa per diverse ore a causa di un incidente dalla Nomentana verso San Giovanni restano Tuttavia code dasma dalla Farnesina alla Nomentana poi abbiamo ancora code attrezzi per traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Laurentina mentre in carreggiata interna a Code tra la cassa e la Salaria È tra la Bufalotta e La Rustica lunghe code sono segnalate poi sulla Roma Fiumicino direzione Roma tra Ponte Galeria è il viadotto della Magliana è in zona Ponte Galeria per un incendio è chiusa la via Portuense tra via della Muratella e viale Eiffel In entrambe le direzioni sospeso di conseguenza del servizio sulla linea ferroviaria Roma aeroporto tra Roma Ostiense e Fiumicino

