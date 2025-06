Traffico Roma del 17-06-2025 ore 18 | 30

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Luceverde Roma. Vi aggiorniamo sulle ultime novità del traffico cittadino al 17 giugno 2025, ore 18:30. La situazione presenta alcune criticità tra cui la temporanea chiusura della via del Mare tra via di Acilia e via di Castel Fusano e rallentamenti sull’A1 Roma-Napoli. Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati e pianificare al meglio i vostri spostamenti in città.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ascolto temporaneamente chiusa al traffico la via del mare tra via di Acilia e via di Castel Fusano In entrambe le direzioni a causa di un piccolo in fiamme nel Sotto via di Acilia il traffico quindi è deviato in Viale dei Romagnoli per i veicoli provenienti dal raccordo anulare e su via Ostiense per quelli provenienti da Ostia incidente A1 roma-napoli abbiamo rallentamenti nel tempo compreso tra lo svincolo Guidonia Montecelio e il bivio per la A24 direzione Napoli sulla tangenziale est è chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna dalla Nomentana verso San Giovanni code a partire dalla Farnesina code a tratti per traffico e incidente anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Romanina mentre in carreggiata interna troviamo code tra la cassa e la Salaria ma anche tra la Bufalotta e La Rustica in zona Ponte Galeria per un incendio via When se è chiusa tra via della Muratella e viale Eiffel In entrambe le direzioni per lo stesso motivo è sospeso il servizio sulla linea Roma Fiumicino aeroporto tre a Roma Ostiense Fiumicino dei tagli di questa ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-06-2025 ore 18:30

