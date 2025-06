Traffico Roma del 17-06-2025 ore 16 | 30

Alle ore 16:30 del 17 giugno 2025, Roma si trova di fronte a un imprevisto che sta creando pesanti disagi nel traffico e nella mobilità. Un incidente in zona Ponte Galeria, accompagnato da un violento vento e da un incendio vicino ai binari della linea Roma-Fiumicino aeroport, ha portato alla chiusura di via Portuense e alla sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra Ponte Galeria e Fiumicino. La città si mobilita per risolvere questa emergenza.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a seguito di un incidente dentro del vento forte in zona Ponte Galeria al momento è chiusa via Portuense all'altezza di via della Muratella l'incendio è divampato in prossimità dei binari della linea Roma Fiumicino aeroporto la circolazione ferroviaria è al momento sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino è in corso naturalmente l'intervento dei Vigili del Fuoco incidente Icon code poi sulla roma-fiumicino tra viadotto della Magliana e Parco dei Medici Verso il raccordo anulare altro incidente con code sulla via Casilina tra via di Torrenova e Torre Maura direzione centro sulla tangenziale abbiamo code per incidente tra la Tiburtina e la Nomentana direzione Stadio Olimpico code anche in direzione San Giovanni 3 Corso di Francia e la Nomentana code a tratti sul Raccordo Anulare la Roma Fiumicino è La Romanina siamo in carreggiata esterna in carreggiata interna invece troviamo coda per un incidente tra la cassa e la Salaria ma anche tra la Nomentana e La Rustica qui per traffico incidente con code anche sulla Cassia bis in uscita da Roma tra il raccordo è Castel de' ceveri ed infine Torniamo a parlare di trasporto pubblico ancora disagi lungo la linea ferroviaria alta velocità Roma Napoli dove per un inconveniente tecnico tra Anagni Ceccano i treni alta velocità sono instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino cancellazione è l'imitazione di percorso in maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it