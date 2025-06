Traffico Roma del 17-06-2025 ore 14 | 30

Oggi a Roma, la mobilità si anima tra traffico intenso e iniziative speciali. Dalle 18:30 alle 20:00, un corteo colorato attraverserà i Parioli, mentre la Millemiglia accende le strade con auto d'epoca e veicoli elettrici. Restare aggiornati è fondamentale per muoversi senza stress e scoprire le novità sulla viabilità. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare la giornata con serenità!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ai Parioli oggi dalle 18:30 alle 20 un corteo da Piazza thorvaldsen e raggiungere a via Aldrovandi all'angolo con via Michele Mercati filando lungo viale delle Belle Arti previsti divieti di sosta e possibili chiusure al traffico torna a Roma la Millemiglia la parata di auto d'epoca e dei veicoli elettrici della competizione greenfill era domani nelle strade della capitale via Veneto è già chiusa da Porta Pinciana a via Boncompagni modifiche di percorso per 7 linee di bus di zona i dettagli su romamobilita.it domani dalle 14 a fine giornata le chiusure interesseranno anche l'aria di Villa Borghese piazzale Flaminio ed è chiusa via all'altezza di via Venezuela a seguito della caduta di un albero in via Monte del Gallo al Aurelio prosegue la modifica di viabilità a seguito di una lamento del manto stradale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-06-2025 ore 14:30

