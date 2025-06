Traffico Roma del 17-06-2025 ore 11 | 30

Se ti trovi a Roma il 17 giugno 2025 alle 11:30, preparati a un traffico intenso e rallentamenti su molte arterie principali. La città mostra segnali di congestione su Raccordo Anulare, Cassia, Salaria, e tangenziale est, con code e percorsi rallentati. Restare aggiornati è fondamentale per evitare sorprese e trovare alternative più rapide. Continua a leggere per scoprire come muoversi con agilità in una giornata così trafficata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico intenso all'altezza di Settebagni traffico intenso è segnalato sulle consolari la Cassia tra la storta e la Flaminia la Salaria con rallentamenti da Prati Fiscali la tangenziale est e la Flaminia da raccordo a Tor di Quinto sul tratto Urbano della A24 code per traffico congestionato tra lo svincolo per via Fiorentini in direzione tangenziale sulla Pontina rallentamenti con code nel tratto Mostacciano e Colombo in direzione Eurospin centro per l'evento della Mille Miglia la parata di auto d'epoca e dei piccoli elettrici che si svolgerà domani nelle strade della capitale via Veneto è già chiusa da Porta Pinciana a via Boncompagni

