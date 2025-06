Traffico Roma del 17-06-2025 ore 08 | 30

Se vi trovate a muovervi per Roma il 17 giugno 2025 alle 8:30, preparatevi a un traffico intenso e rallentamenti diffusi. La redazione di Luceverde segnala code sul Raccordo Anulare, in carreggiata interna dalla diramazione Roma Nord, Tiburtina e Casilina, con ulteriori congestioni sulla via Trionfale e lungo le principali arterie come la Flaminia e l’Aurelia. È fondamentale pianificare bene gli spostamenti, considerando possibili ritardi dovuti ai lavori in corso e alle chiusure temporanee.

Luceverde Roma trovati dalla redazione intenso il traffico sul Raccordo Anulare con coda tratti in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina e dalla Casilina la Roma Fiumicino rallentamenti e code anche in esterna dalla Casilina la 24 e dalla Flaminia Aurelia code sulla via trionfale dal raccordo al San Filippo Neri Anche a causa della chiusura per lavori tra via dell'Acquedotto Paolo II via dei monfortani ancora particolarmente trafficate la Cassia e la Flaminia con code rispettivamente dal raccordo a Tomba di Nerone e da Labaro a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Passamonti a viale Castrense in direzione di San Giovanni nel quadrante Sud code sulla via Ostiense la via del mare tra Acilia e Vitinia altre code lungo la via Appia dalla via dei Laghi a via delle Capannelle vi segnalo infine che a causa della rottura delle condutture dell'acqua è chiusa via della Bufalotta in prossimità di Piazza Monte Gennaro attenzione alla segnaletica come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-06-2025 ore 08:30

