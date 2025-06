Traffico Lazio del 17-06-2025 ore 17 | 30

Buon pomeriggio ascoltatori! Oggi, 17 giugno 2025, alle 17:30, il traffico nel Lazio presenta alcuni rallentamenti e code a Roma, principalmente sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare tra Roma Fiumicino e La Romanina, a causa di incidenti e lavori in corso. Se viaggiate in questi punti, meglio pianificare alternative per arrivare a destinazione senza stress. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili sulla viabilità .

Luceverde Lazio buon pomeriggio a ben trovati all'ascolto a Roma abbiamo code a tratti per traffico e incidenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e La Romanina in pregiata interna auto in coda per un incidente tra la caccia e la Salaria ma anche tra la Nomentana e La Rustica ci spostiamo sulla tangenziale ancora chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna dalla Nomentana verso San Giovanni Al momento troviamo code a partire da Corso di Francia sulla Tiburtina si procede incolonnati tra Tivoli e Sette Ville nelle due direzioni per traffico anche sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia direzione Latina mentre in zona Ponte Galeria per un incendio è divampato in prossimità dei binari della linea Roma Fiumicino aeroporto la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino mi ricordo infine i lavori previsti questa notte sulla diramazione di Roma nord dalle 21 alle 6 sarei Trento tra il raccordo e Castelnuovo di Porto direzione Firenze ma sarà chiusa anche la diramazione di Roma Sud tra le 22 e le 5 tra Torrenova e il raccordo In entrambe le direzioni da Massimo peschi è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

