Traffico Lazio del 17-06-2025 ore 09 | 30

Ecco le ultime notizie sul traffico nel Lazio alle 09:30 del 17 giugno 2025. La situazione si presenta complessivamente tranquilla, con qualche lieve rallentamento sulla statale 78 Salto-Cicolana, a causa di lavori in corso. Tra Rieti e Grotti, e lungo la Casilina tra Colleferro e Valmontone, si registrano code e senso unico alternato. Attenzione alle code sulla via Ostiense e sulla via del Mare, ma niente di insormontabile: restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione rallentamenti di lieve entitĂ sulla statale 78 salto cicolana per lavori Tra Rieti Grotti ancora per lavori si rallenta lungo la Casilina tra Colleferro e Valmontone si transita senso unico alternato alle porte di Roma code per traffico sulla via Ostiense la via del mare tra Acilia e Vitinia Verso il raccordo sul raccordo coda in carreggiata in giornata la diramazione Roma nord dalla Tiburtina e dalla Casilina alla Pontina pure anche in esterno dalla Flaminia la Cassia e dalla Roma Fiumicino alla via del Mare trasporti sulla linea alta velocitĂ Roma fuori circolazione ferroviaria rallentata tra San Giovanni e Ceccano per un inconveniente tecnico alla linea ritardi fino a 50 minuti per i treni in viaggio lavori notturni sulla diramazione Roma nord dalle 21 alle 6 chiude il tratto tra il raccordo e Castelnuovo di Porto in direzione di Firenze chiusura notturna anche sulla diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 tra Torrenova e raccordo nelle due direzioni da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-06-2025 ore 09:30

