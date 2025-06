Traffico ferroviario sulla linea lenta il Sindaco Silvia Chiassai Martini | Invece dei flash mob il Presidente Giani risponda alla nostra richiesta di un tavolo urgente

Il traffico ferroviario sulla linea lenta di Arezzo continua a essere un cruccio per cittadini e amministratori, che chiedono azioni concrete. La sindaca Silvia Chiassai Martini invita il presidente Giani a bypassare le passerelle e ad affrontare subito il problema con un tavolo urgente, perché chi amministra deve risolvere i problemi, non farli passare in secondo piano. È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Traffico ferroviario sulla linea lenta, Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: "Invece dei flash mob il Presidente Giani risponda alla nostra richiesta di un tavolo urgente. Chi amministra non fa passerelle, risolve i problemi" "Già dal 2019 nel piano degli investimenti della durata di 15 anni stipulato da Regione Toscana con Trenitalia il gestore si impegnava all'acquisto di 100 treni di nuovissima generazione per 14 linee regionali – afferma il Sindaco - il 90 % di questi doveva essere completato entro il 2024, ma ad oggi la Regione Toscana per sua ammissione è riuscita a realizzarne soltanto il 60 % e lo stesso assessore Baccelli ha confermato che era chiara da anni la direttiva di RFI di uniformare le caratteristiche dei treni che percorrono la Direttissima.

