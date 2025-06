Traffico e caos per la chiusura del sottopasso | alcuni esercenti corrono ai ripari

Il centro di Salerno si trasforma in un labirinto di auto e passanti, mentre i commercianti cercano di adattarsi a questo inevitabile cambiamento. La chiusura del sottopasso di via Santi Martiri, prevista fino al 15 luglio nell’ambito del progetto sul Trincerone ferroviario, sta creando disagi e ingorghi. Chi arriva da via Santi Martiri, non può proseguire per via Dalmazia, ma...

Caos e code, a Salerno centro, a causa dei lavori al sottopasso di via Santi Martiri, chiuso al traffico fino al 15 luglio, termine previsto dei lavori nell’ambito del progetto sul Trincerone ferroviario. Come è noto, chi arriva da via Santi Martiri, non può proseguire per via Dalmazia, ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Traffico e caos per la chiusura del sottopasso: alcuni esercenti corrono ai ripari

In questa notizia si parla di: traffico - caos - sottopasso - chiusura

Via Fiorentina nel caos, lavori all'elettrodotto in attesa del maxi cantiere. Traffico in tilt - Via Fiorentina è tornata nel caos con la ripresa dei lavori all'elettrodotto, in attesa del maxi cantiere per la rotatoria.

Caos a Pisa, camion si incendia nel sottopasso. Il video Vai su Facebook

Traffico e caos per la chiusura del sottopasso: alcuni esercenti corrono ai ripari; Sottopasso di via San Bernardino chiuso a metà , ed è subito caos del traffico. La paura dei negozianti; Sottopasso chiuso, Locate nel caos: Imprenditori, fate smart working.

Traffico e caos per la chiusura del sottopasso: alcuni esercenti corrono ai ripari - Alcuni commercianti di via Manzo, strada coinvolta nei disagi per chi è alla guida, corrono ai ripari: è il caso della storica Pescheria Sant'Anna che rafforza il servizio gratuito delle consegne a do ... salernotoday.it scrive

Caos sottopasso, strada ancora chiusa: l’ipotesi riapertura - caos che si è riverberato un po’ in tutta la Toscana, coinvolgendo anche numerosi pendolari e turisti. Segnala lanazione.it