Tradizione e sicurezza | alla Giostra del Saracino arrivano i controlli alcolemici su base volontaria

Arezzo, al tavolo tecnico per la sicurezza pubblica: test alcolemici su base volontaria durante le manifestazioni Nel corso del tavolo tecnico per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi oggi pomeriggio presso la Questura di Arezzo, il Questore Maria Luisa Di Lorenzo ha annunciato l’introduzione di controlli alcolemici su base volontaria, qualora se ne ravvisi la necessità. Gli alcol test, pensati come misura preventiva e di supporto per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni cittadine, saranno messi a disposizione dei quartieri dalle forze dell’ordine, previa richiesta da parte degli stessi. 🔗 Leggi su Lortica.it