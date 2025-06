Tradimento replica puntata 17 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con la soap “Tradimento” (Aldatmak), tornata su Mediaset con nuove emozioni e colpi di scena! Nella puntata del 17 giugno 2025, le tensioni esplodono tra i Dicleli mentre si preparano al grande ritorno di Kahraman. Yesim, nel suo gesto di indipendenza, recupera i soldi ma si rifiuta di consegnarli a Tarik. Rivedi l’episodio 104 in streaming e scopri cosa accadrà ancora!

Nuovo appuntamento oggi – martedì 17 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna a casa dei Dicleli, tutti sono impegnati nei preparativi per il ritorno di Kahraman. Yesim recupera i soldi della sua cauzione e di Umit, ma si rifiuta di darli a Tarik. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 104 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it