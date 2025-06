Tradimento | oylum abbandona kahraman e lascia casa

Il tradimento scuote le fondamenta di una famiglia in “Tradimento”: Oylum Yenersoy decide di lasciare Kahraman, sospettando un’infedeltà che mette in discussione tutto. La serie si avvicina a un momento cruciale, dove passioni e sospetti si scontrano, portando a conseguenze imprevedibili. Tra tensioni e drammi, il futuro di questi personaggi si fa ancora più incerto: come si evolverà questa storia di amore e tradimento?

le dinamiche di "Tradimento": Oylum lascia Kahraman a causa di un presunto tradimento. Le prossime puntate della serie televisiva "Tradimento" si concentrano su un momento cruciale: la decisione di Oylum Yenersoy di abbandonare il marito, Kahraman, in seguito a sospetti di infedeltà coniugale. Questa svolta segna un punto di rottura nelle relazioni tra i personaggi principali, generando tensione e scompiglio all'interno del nucleo familiare. contesto e sviluppi recenti nella trama. riapparizione dell'amica asl? e tentativi di riavvicinamento. Dopo due anni di assenza, l'amica comune Asli, tornata dall'India, entra in scena portando nuove dinamiche.

Tradimento, Mualla sa che il figlio di Oylum è di Tolga! Il piano segreto su Can - Mualla, già a conoscenza del tradimento di Oylum con Tolga, decide di svelare tutto a Behram, generando grande sconvolgimento.

Tradimento, le puntate di venerdì 6 giugno: Oylum disperata per Kahraman. È morto?; Tradimento, spoiler: Guzide lascia Sezai, la scoperta choc; Tradimento, anticipazioni domani 9 maggio: Kahraman scopre l'agghiacciante verità su Oylum. Quello che fa ....

Tradimento, trame turche: Kahraman lascia villa Dicleli - Oltre ad aver avuto una relazione con Tahir Dicleli, il defunto marito di Mualla in passato, quindi Kadriye è stata legata sentimentalmente anche a Sezai. Come scrive it.blastingnews.com

Tradimento, trame turche: Kahraman fa una scoperta clamorosa e spiazza Mualla con una decisione inaspettata - Kahraman scoprirà l'identità del padre biologico e lascerà villa Dicleli nelle prossime puntate Tradimento. Scrive superguidatv.it