tradimento anticipazioni cosa succede al figlio di tolga e serra

Nel cuore delle trame di "Tradimento", la suspense si intensifica con una svolta tragica: il figlio di Tolga e Serra nasce in circostanze drammatiche, mettendo a dura prova le loro vite. Mentre Selin lotta tra vita e morte in ospedale psichiatrico, la sorella di Serra tenta di raggiungere i propri obiettivi, sfruttando un’occasione rischiosa. La tensione cresce: cosa succederà al piccolo e alle famiglie coinvolte? La risposta vi lascerà senza fiato.

Nasce il figlio di Tolga e Serra in Tradimento? Avviene una svolta tragica, secondo le anticipazioni turche della serie TV, che va in onda su Canale 5. Mentre Selin si trova chiusa in un ospedale psichiatrico dopo il suo tentato suicidio, la sorella prova ancora a raggiungere i suoi obiettivi, da sola. Per questo, approfitta di una notte in cui Tolga è ubriaco per infilarsi nel suo letto. Immaginando di essere con Oylum, il figlio di Oltan si lascia andare alla passione con Serra. Quest’ultima, dopo qualche tempo, mette in atto il suo losco piano, ma per lei non finisce bene. Tradimento anticipazioni: Serra e il figlio di Tolga muoiono. 🔗 Leggi su Latuafonte.com