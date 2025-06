Tradimento anticipazioni 18 giugno | Sezai si sente male e Ipek dà la colpa a Guzide

Nel tumulto delle vicende di *Tradimento*, un nuovo capitolo si apre con un drammatico colpo di scena: Sezai si sente male e finisce in ospedale, mentre Ipek getta la colpa su Guzide. La soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10 promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Cosa riserverà il prossimo episodio? Scopriamolo insieme, perché il destino dei protagonisti è più incerto che mai. Restate sintonizzati!

Sezai ha un malore e viene ricoverato. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. Come sempre, i protagonisti della dizi turca sono al centro di un turbine di eventi. Stavolta arà Sezai,c he attraversa un periodo davvero molto delicato. Scopriamo cosa succederà . Negli episodi precedenti Sezai aveva chiesto a Guzide di sposarlo: la giudice aveva risposto di si. Le cose però, sono precipitate quando, grazie a Yesim, Guzide ha scoperto che era stata Ipek a cercare di investirla con l'auto.