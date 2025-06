Tradimento Anticipazioni 18 giugno 2025 | Sezai accusa un malore e Ipek dà tutta la colpa a Guzide!

Nel cuore di Tradimento, le anticipazioni del 18 giugno 2025 su Canale 5 svelano un colpo di scena: Sezai, colpito da un malore improvviso, si trova in grave difficoltà, mentre Ipek non ha dubbi e punta il dito contro Guzide. L’episodio promette tensione e rivelazioni sorprendenti, lasciando gli spettatori desiderosi di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda. La verità sta per emergere, ma cosa riserverà il futuro ai protagonisti?

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 18 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Sezai viene ricoverato d'urgenza, e secondo Ipek la colpa è solo di Guzide!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni 18 giugno 2025: Sezai accusa un malore e Ipek dà tutta la colpa a Guzide!

In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni - giugno - sezai

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Tradimento 2, anticipazioni 17 giugno: Sezai è vivo; Tradimento: le anticipazioni di domani mercoledì 18 giugno 2025; Tradimento: le trame delle puntate dal 16 al 22 giugno 2025.

Tradimento anticipazioni 18 giugno: Sezai in ospedale - La salute di Sezai, le accuse contro Guzide e l’interesse sempre più insistente verso Selin alimentano un clima ... ciakgeneration.it scrive

Tradimento spoiler 22 giugno: Ipek soddisfatta guarda di nascosto Sezai disperarsi per lei - L'auto di Ipek viene ritrovata in fondo al lago e tutti pensano che si sia tolta la vita, ma la ragazza sta bene e si nasconde ... Come scrive it.blastingnews.com