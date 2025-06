Tra guerra e contrabbando | viaggio nella Coltano nera degli anni ' 40 - Walking cinema a Coltano

Scopri le atmosfere intense e segrete della Coltano degli anni Quaranta con "Walking Cinema" domenica 22 giugno. Un viaggio tra guerre e contrabbando, tra storie di resistenza e clandestinità , che ti farà rivivere un periodo cruciale della nostra storia attraverso videoproiezioni e racconti sonori. Preparati a immergerti nel passato e a vivere un’esperienza unica nello storico borgo pisano, dove ogni passo svelerà segreti di un’epoca affascinante e complessa.

Storie di guerra e contrabbando nella Coltano degli anni '40: domenica 22 giugno Acquario della Memoria porta il suo walking cinema nel borgo pisano. Una passeggiata coinvolgente con videoproiezioni e racconti sonori per immergersi nel periodo tra la fine della guerra ed il 1947, quando la pineta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Tra guerra e contrabbando: viaggio nella Coltano nera degli anni '40 - Walking cinema a Coltano

In questa notizia si parla di: coltano - guerra - contrabbando - anni

tra guerra e contrabbando: viaggio nella coltano nera degli anni '40 - walking cinema a coltano; Tra guerra e contrabbando: viaggio nella Coltano nera degli anni '40; Cultura, torna il 110 Hertz Festival a Coltano dal 4 al 7 luglio.

"Coltano da anni come una discarica". Scatta l’esposto alla Procura - Dopo centinaia di segnalazioni, richieste, telefonate senza risposta, Coltano avvia una guerra a tutto campo contro l’abbandono continuo e incontrollato di rifiuti: la presidente del Comitato ... Da lanazione.it

Congo, è guerra per il coltan/ Dalle miniere del Paese viene estratto il 70% del prezioso minerale nel mondo - In Congo è in corso una guerra silenziosa per il coltan, ovvero il columbite ... Scrive ilsussidiario.net