Tra Cambogia e Thailandia soffiano i venti di guerra | il governo di Phnom Penh vara il blocco totale delle importazioni da Bangkok

Le tensioni tra Cambogia e Thailandia si intensificano, rischiando di sconvolgere l’equilibrio della regione. Dopo lo scontro armato nel “Triangolo di smeraldo” e la drammatica perdita di un soldato cambogiano, Phnom Penh risponde con un blocco totale delle importazioni dalla Thailandia. Una mossa che alimenta il clima di crisi e incertezza, lasciando presagire possibili sviluppi ancora più inquietanti. La situazione è pronta a esplodere in una nuova fase di tensione internazionale.

La Cambogia ha annunciato il blocco totale delle importazioni di frutta e verdura dalla Thailandia, inasprendo ulteriormente le tensioni tra i due Paesi dopo lo scontro armato avvenuto il 28 maggio nella zona contesa del "Triangolo di smeraldo", al confine tra Cambogia, Thailandia e Laos. A far esplodere la crisi, la morte di un soldato cambogiano durante uno scambio di colpi d'arma da fuoco tra i due eserciti, che si accusano reciprocamente di aver aperto il fuoco per primi. La misura commerciale, anticipata ieri dall'ex primo ministro cambogiano Hun Sen, è stata ufficializzata oggi dal governo di Phnom Penh come risposta al mancato ripristino dei valichi di frontiera da parte di Bangkok.