Tra bombe e de-escalation | la posizione difficile e incerta dell’Iran

Tra bombe e tentativi di de-escalation, l’Iran si trova in una posizione complessa e incerta. Una fonte del Wall Street Journal rivela la volontà di Teheran di “frenare le ostilità” e avviare negoziati con Israele, cercando di riaffermare il suo ruolo di potenza regionale. I messaggi trasmessi tramite intermediari auspicano un ritorno ai colloqui, con la promessa che gli Stati Uniti rimangano fuori dal conflitto. La crisi…

Sarebbe stato troppo facile. Una fonte che rivela al Wall Street Journal la volontà del’Iran di “ frenare le ostilità ” con Israele e negoziare per assumere la posizione della potenza che ha risposto a tono all’attacco a sorpresa lanciato da Tel Aviv, i messaggi trasmessi da Teheran tramite intermediari che “ auspicano un ritorno ai colloqui ” con la promessa che gli Stati Uniti rimangono fuori dal conflitto, la de-escalation di una crisi che ora non preoccupa solo il Vicino Oriente, ma spaventa il mondo intero. Ieri mattina l’Iran sembrava pronto ad protendere per la diplomazia dopo lo scambio di colpi con il nemico esistenziale, affidando ai suoi emissari messaggi inclini a “ porre fine alle ostilità e riprendere i colloqui sui suoi programmi nucleari “. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tra bombe e de-escalation: la posizione difficile e incerta dell’Iran

In questa notizia si parla di: posizione - iran - bombe - escalation

Le armi nucleari sono inaccettabili, ma arricchire l'uranio è un diritto: la posizione dell'Iran - L'Iran ribadisce la propria posizione: le armi nucleari sono inaccettabili, ma arricchire l'uranio è un diritto.

Buongiorno da #Agorà Estate. Iran-israele, notte sotto le bombe l’escalation in medio oriente stravolge il G7 Commenta qui la puntata #AgoraRai Vai su Facebook

Le bombe di Netanyahu non si fermano Israele prosegue nell’offensiva permanente con un obiettivo chiaro, come a Gaza, in Libano e in Siria: sostituire a Teheran un regime con un altro, ridisegnare l’intera regione a sua immagine Dall’Iran, minacce e altri mi Vai su X

Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - L'Iran fa partire i missili, suonano le sirene a Tel Aviv e in altre aree del Paese; Iran, Israele brucia il petrolio. Bombe sui terminal del Golfo; Guerra Israele-Iran, cos’è successo dall’inizio: le tappe del conflitto e i possibili scenari futuri.

Tra bombe e de-escalation: la posizione difficile e incerta dell’Iran - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Pasdaran: «Preparatevi a peggior attacco di sempre». Trump: «Teheran deve trattare». Bombe sulla tv di Stato in Iran: «È una strage» - In Israele e Iran le sirene di allarme per gli attacchi non si fermano, mentre a migliaia di chilometri di distanza i Grandi della Terra si preparano a iniziare il G7. Segnala leggo.it