Tra bollette e plauso al nucleare La relazione dell’Arera che fa sponda con il governo

In un momento in cui le bollette energetiche schizzano alle stelle, l’Italia si avvicina con decisione al nucleare. L’Autorità per l’energia fa da sponda al governo, sostenendo che questa scelta è fondamentale per garantire un futuro energetico più sostenibile e meno costoso. La presentazione della relazione annuale alla Camera segna un passo importante verso questa direzione, rafforzando il ruolo dell’atomo nel mix energetico italiano. È un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il nostro approvvigionamento...

L'energia in Italia costa troppo. Per questo è tempo di sposare la causa del nucleare. Dall'Autorità per l'energia arriva una sponda al governo italiano, che sta spingendo l'acceleratore proprio sull'atomo. L'occasione è arrivata con la presentazione della relazione annuale, alla Camera. Pochi giorni fa, come raccontato da Formiche.net, il governo italiano ha annunciato l'ingresso dell'Italia nell'Alleanza europea per l'energia atomica, sancendo un ulteriore passo vero il ritorno del nucleare in Italia. Ma stavolta pulito e di ultima generazione. "L'apertura del governo al nucleare è da valutare positivamente.

