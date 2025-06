Tra alti Ferrario Tinti e bassi Giraud la puntata d' esordio raggiunge appena la sufficienza

Tra alti e bassi, la puntata d'esordio di In & Out – Niente di serio su Tv8 si accontenta della sufficienza. Dieci comici tentano di conquistare il pubblico, ma la comicità fatica a superare i confini della periferia romana. Tra tentativi di imitare lo stile di Saturday Night Live e momenti di pura comicità, il risultato è altalenante. Tuttavia, il miglior momento? La finta...

Nel nuovo programma In & Out – Niente di serio su Tv8 9 comici tentano di dare spettacolo dentro e fuori il palco. Come è andata? La sufficienza è raggiunta ma la comicità non riesce a viaggiare geograficamente oltre il raccordo anulare. Non passano inosservati i tentativi – fin troppo espliciti – di aderire alla formula stralunata del Saturday Night Live (ma con testi e monologhi non all'altezza). Il miglior momento di comicità? La finta premiazione dei David di Donatello. Il programma va in onda ogni lunedì alle 21.20 sul canale Tv8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW. "Tu me piaci", la comicità romana nel nuovo videoclip di Piotta X Leggi anche › Tornado Michela Giraud: tutto quello da sapere sulla comica che fa ridere tutti Il format di In & Out, mantiene la formula oramai collaudata della stand up comedy lasciando ai comici e agli ospiti grande spazio all'improvvisazione e all'imprevedibilità.