Tour Palermo curtigghiara | torna l' itinerario by night nel centro storico tra intrighi amori e pettegolezzi

Scopri Palermo sotto una luce nuova con il tour by night della Curtigghiara, un percorso affascinante tra intrighi, amori e pettegolezzi. Sabato 21 giugno alle 21:30, lasciati conquistare dalle storie segrete del centro storico, partendo dalla monumentale Porta Nuova e arrivando a Piazza della Vergogna, cuore pulsante dell'antica città. Un'esperienza unica per appassionati di storia e mistero, pronta a svelare i segreti più nascosti di Palermo.

Sabato 21 giugno alle 21:30, un tour by night per i veri appassionati di storia svelerà i segreti di Palermo passeggiando lungo il suo centro storico. Si parte dalla monumentale Porta Nuova per raggiungere Piazza della Vergogna, baricentro della città antica. Tra palazzi barocchi, giardini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Tour Palermo "curtigghiara": torna l'itinerario by night nel centro storico tra intrighi, amori e pettegolezzi

In questa notizia si parla di: tour - palermo - night - centro

“I miei meravigliosi anni ’80?: Nino D’Angelo in tour da Palermo a Napoli” - Nino D’Angelo torna protagonista nell’estate 2025 con il tour “I Miei Meravigliosi Anni ’80”, che attraversa Palermo, Napoli e tutta Italia.

____ U L T I M I P O S T I _____ “MAZARA DEL PESCE 2025”, la domenica é tutta un'altra storia! La prima sagra del pesce a Mazara del Vallo! ____DOMENICA 29 GIUGNO 2025____ Piazza della Repubblica – Centro Storico di Mazara. Un evento "by night" Vai su Facebook

Tour Palermo curtigghiara: torna l'itinerario by night nel centro storico tra intrighi, amori e pettegolezzi; Disney Night al Minas Tirith: quiz, musica, sfide e magia in centro a Palermo; Sharper Night 2024.

Tour by night Palermo "curtigghiara": intrighi, amori e pettegolezzi della città aristocratica e popolare - Sabato 6 luglio alle 21:30, un tour by night per i veri appassionati di storia che svelerà i segreti di Palermo ... Riporta palermotoday.it

Intrighi, amori e pettegolezzi: tour by night nella Palermo "curtigghiara" - Un itinerario nel cuore del centro storico della città ... Scrive palermotoday.it