Tototema Maturità 2025 | Dante le guerre la violenza di genere l’intelligenza artificiale Gli autori più citati negli ultimi 25 anni

Mancano meno di ventiquattro ore all’esordio dell’esame di maturità 2025, e tra i temi più discussi emergono Dante, le guerre, la violenza di genere, l’intelligenza artificiale e gli autori più citati negli ultimi 25 anni. La rete si infiamma con ipotesi e riflessioni, mentre il ricordo dei 760 anni dalla morte di Dante spinge gli studenti a riconsiderare il suo ruolo ancora oggi. La sfida è alle porte: pronti a affrontarla con entusiasmo e preparazione.

Dante Alighieri, Italo Calvino, Eugenio Montale, la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’ intelligenza artificiale e la violenza di genere. A meno di ventiquattr’ore dall’inizio (8,30 di domattina) della prima prova scritta, sono questi i temi in pole position sulla Rete, tra gli studenti e i docenti. Il trend dell’ultimo momento mette tra i preferiti il sommo poeta perché ricorrono i 760 anni dalla morte; lo scrittore genovese che nel 1925 pubblicava Ossi di Seppia; Calvino a 40 anni dalla scomparsa ma anche il drammaturgo di Gardone Riviera, entrato in classifica oggi per la traccia di tipologia A ovvero l’analisi del testo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it