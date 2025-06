Toto-tracce Maturità 2025 autori e temi più probabili | Prof Andrea Maggi suggerisce cosa ripassare

Martedì 17 giugno, a poche ore dalla Notte prima degli Esami, il prof. Andrea Maggi ha voluto condividere preziosi consigli con gli studenti in vista della prima prova d'italiano dell’Esame di Maturità 2025. Tra analisi dei possibili autori e temi, suggerimenti pratici e strategie di ripasso, si prepara una giornata importante per i futuri diplomati. Scopriamo insieme cosa ripassare per affrontare con sicurezza questa sfida fondamentale.

Domani, mercoledì 18 giugno, gli studenti delle scuole superiori affronteranno la prima prova, quella d'italiano, all'Esame di Maturità. Oggi, martedì 17 giugno, a poche ore dalla Notte prima degli Esami, cantata in una celeberrima canzone da Antonello Venditti, prof. Andrea Maggi ha voluto.

