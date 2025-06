Torrent all Monterrey | Siamo pronti per giocare contro l’Inter!

Il Monterrey si prepara con grande entusiasmo alla sfida contro l’Inter al Mondiale per Club, sotto la guida esperta di Domenec Torrent. L’allenatore ha già delineato la sua strategia e fiducia nel gruppo, che lavora duramente per mettere in campo tutto il suo potenziale. La partita promette emozioni e spettacolo: i fan sono pronti a tifare con passione e speranza. La sfida tra queste due squadre sta per cominciare, e tutti gli occhi sono puntati su di loro.

Domenec Torrent, allenatore del Monterrey, ha già parlato in conferenza stampa a poche ore dalla sfida contro l’Inter al Mondiale per Club. L’intervento di seguito. CONFERENZA STAMPA – Domenec Torrent ha aperto così al match tra il suo Monterrey e l’ Inter al Mondiale per Club: «Già ho in mente l’undici che scenderà in campo contro l’Inter. Credo che i giocatori stiano interpretando e lavorando molto bene con le mie idee. Stiamo cercando di utilizzare il mio stile di gioco, non saremo magari al massimo delle nostre possibilità ma siamo pronti per la partita contro l’Inter e per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Torrent (all. Monterrey): «Siamo pronti per giocare contro l’Inter!»

