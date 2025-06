Toro Sei Tutto per Me Prezzi agevolati e nuove tariffe per tutti i tifosi granata

Dopo una lunga attesa, il Torino FC torna a mettere i tifosi al centro, offrendo prezzi agevolati e tariffe pensate per tutti. "Sei tutto per me. Ovunque. Sempre." non è solo uno slogan, ma la promessa di un legame indissolubile tra passione e squadra. Un’occasione imperdibile per vivere l’emozione granata come mai prima d’ora: perché il vero amore non si ferma mai.

"Sei tutto per me. Ovunque. Sempre." Non è solo uno slogan, ma una vera e propria dichiarazione d'amore. Il Torino FC ha lanciato con queste parole la nuova campagna abbonamenti per la stagione 202526, un inno alla passione che lega da generazioni il popolo granata alla propria squadra.

