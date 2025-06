Torneo di freccette per l’Avap Elton Kodra sale sul podio

Domenica all'insegna di sport, amicizia e solidarietà al Beer Stop di Maranello, dove il torneo di freccette benefico, organizzato dalla ASD Nuova Modena Darts a sostegno dell’AVAP Formigine, ha regalato emozioni e sorrisi. Tra gli atleti in gara, Elton Kodra si è distinto conquistando il primo posto sul podio, seguito da Davide Galavotti e David Schmid-Niederkofler. Il premio "Primo 180" è andato...

Si è tenuto domenica, presso il Beer Stop di Maranello, il torneo di freccette benefico organizzato dalla Asd Nuova Modena Darts a sostegno dell’ Avap Formigine. Una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati che ha visto sul podio, al primo posto, Elton Kodra, seguito da Davide Galavotti, secondo, David Schmid-Niederkofler. Il premio "Primo 180" è andato al già citato Galavotti, che ha realizzato il massimo punteggio possibile in un turno di tre freccette. A margine dell’evento, il presidente della Nuova Modena Darts Mattia Calzolari ha ringraziato gli atleti in gara e i partecipanti, spiegando come "grazie alla loro presenza e alle loro donazioni, abbiamo raccolto 500 euro che andranno all’Avap Formigine per l’acquisto di un automassaggiatore cardiaco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it