Torna sugli schermi dell’Alta Irpinia Italian Doc New Wave la rassegna che porta nei paesi i giovani registi italiani

L'alta Irpinia si prepara a riscoprire il talento dei giovani registi italiani con Italian Doc New Wave, la rassegna che porta il cinema del reale nei paesi. Dal 30 maggio, il tour dei documentari coinvolge comunità di tutta la provincia di Avellino, tra cui Lioni e Aquilonia. Storie autentiche e approcci innovativi si intrecciano, creando un ponte tra realtà e immaginazione. Non perdere l'occasione di scoprire questi nuovi autori che stanno rivoluzionando il panorama cinematografico italiano...

Il tour dei documentari della rassegna Italian Doc New Wave – giovani autori sulle rotte del cinema del reale, in corso dal 30 maggio nella provincia di Avellino, toccherà Lioni il 20 giugno e Aquilonia il 21. Storie diverse, raccontate con una varietà di approcci cinematografici

Italian Doc New Wave, appuntamento a Bisaccia con la rassegna cinematografica - Venerdì 30 maggio, il Cinema Romuleo di Bisaccia ospiterà la rassegna "Italian Doc New Wave", un'iniziativa dedicata ai giovani autori del cinema documentario.

Silvio Grasselli, direttore artistico, presenta la rassegna di giovani autori ITALIAN DOC NEW WAVE Irpinia, 30 maggio > 28 giugno 2025 https://tuttascena1.wordpress.com/2025/06/10/italian-doc-new-wave-irpinia/ Vai su Facebook

Italian Doc New Wave: giovani registi italiani portano il cinema documentario nelle aree interne del Sud - Parte venerdì 30 maggio al Cinema Romuleo di Bisaccia (Av), con quattro serate organizzate insieme al Forum dei Giovani del comune altirpino, la rassegna Italian Doc New Wave – giovani autori ... Lo riporta orticalab.it

Bisaccia - Dal 30 maggio al 28 giugno la rassegna di giovani autori italiani sulle rotte del cinema del reale - Parte venerdì 30 maggio al Cinema Romuleo di Bisaccia (Av), con quattro serate organizzate insieme al Forum dei Giovani del comune altirpino, la rassegna Italian Doc New Wave – giovani autori sulle ... Si legge su tusinatinitaly.it