Torna ’Sotto le stelle del cinema’ Da Wes Anderson a Terry Gilliam E la ‘prima’ di Verdone in piazza

Sotto le stelle del cinema, un evento che trasforma le serate estive in un vero e proprio viaggio cinematografico, porta sul grande schermo capolavori di Wes Anderson, Terry Gilliam e l’attesissima prima di Verdone in Piazza. Con un cartellone pomeridiano al Modernissimo e proiezioni a soli 3,50 euro, questa rassegna promette di soddisfare anche i più esigenti cinefili. E così, il cinema torna protagonista, regalando emozioni sotto il cielo stellato.

Cucci Forse non c’era abbastanza cinema sotto le Due Torri e così ecco che arriva per la prima volta un cartellone pomeridiano che accompagna ’Sotto le stelle del cinema’, al via ieri sera e fino al 14 agosto. La location dei cinefili mai abbastanza soddisfatti sarà il Modernissimo, dove oggi alle 16 si vedrà ’One Hour With You’ di Ernst Lubitsch e alle 18 ’Il tempo che ci vuole’ di Francesca Comencini (ogni proiezione qui costerà 3 euro e 50), giusto un aperitivo prima di sedersi in piazza alle 21,45 per assistere a ’A History of Violence’ di David Cronenberg, naturalmente gratuitamente, come tutto il cartellone sul Crescentone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it