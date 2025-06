Torna Musica in Comune | 4 appuntamenti a Palazzo Lucarelli

Preparati a vivere momenti unici di musica e cultura nel cuore di Santa Maria Capua Vetere! Torna “Musica in Comune”, la rassegna estiva che, con quattro emozionanti appuntamenti a Palazzo Lucarelli, promette di coinvolgere e sorprendere il pubblico. Sesta edizione per un evento patrocinato dall’amministrazione comunale, all’insegna di convivialità, talenti locali e grandi performance. Non perdere l’occasione di lasciarti trasportare dalle note: la musica sta per tornare a far vibrare la città!

Si alza il sipario sulla sesta edizione di “Musica in Comune”, la rassegna musicale estiva patrocinata dall’amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal sindaco Antonio Mirra, con l’assessore alla Cultura Annamaria Ferriero ed organizzata in sinergia con l’associazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Torna "Musica in Comune": 4 appuntamenti a Palazzo Lucarelli

In questa notizia si parla di: musica - comune - torna - appuntamenti

VIDEO / Olly e la passione Samp: “Calcio e musica hanno in comune…” - Olly, artista vincitore di Sanremo, unisce la sua passione per il calcio e la musica, creando un ponte tra emozioni e melodie.

San Peru 2025: la tradizione che accende l’estate di Borgosesia! ? Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi: San Peru, con un ricco programma di eventi, musica, divertimento e momenti di condivisione per tutte le età. Dal 13 al 29 giu Vai su Facebook

Tradizioni, “Chiese in Musica” torna con tre appuntamenti; Torna Via Piave in Festa 2025: tre appuntamenti tra sorprese, mercatini, musica e divertimento. La prima data è per domenica 30 marzo e a seguire il 13 aprile e il 25 maggio; A Lanciano torna il mese della cultura: 80 appuntamenti di arte, musica, libri e sport.

Gli appuntamenti estivi con la musica in città - Prosegue in versione estiva l’“ecosistema musicale” ideato dal Comune di Monza per proporre alla città una nuova stagione di musica all’insegna della qualità. Da primamonza.it