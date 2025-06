Torna L’Invasione dell’UltrArte nel centro storico genovese con mostre e performance

Dal 19 al 28 giugno, il cuore di Genova si trasforma in un palcoscenico vibrante di creatività e innovazione con la seconda edizione de L’Invasione dell’UltrArte. Un evento che unisce performance live, installazioni sorprendenti e mostre coinvolgenti, portando l’arte fuori dai tradizionali confini e immergendola nel tessuto cittadino. Scopri come questa invasione artistica riporterà il centro storico a vivere un’atmosfera stimolante e indimenticabile, diventando il punto di riferimento per gli amanti dell’arte straordinaria.

Dal 19 al 28 giugno l'arte – o meglio, l'UltrArte – torna ad invadere il centro storico di Genova: giunge infatti alla seconda edizione L'Invasione dell'UltrArte, evento unico nel suo genere all'insegna di performance ed esibizioni dal vivo, installazioni artistiche e mostre, calate nel contesto.

