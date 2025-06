Torna l’Arcobaleno d’Estate Concerto gratis in San Girolamo

Torna l’arcobaleno d’estate con un concerto gratuito nel cuore di Lucca, città che celebra la musica e i suoi protagonisti. In occasione della Giornata Internazionale della Musica, il Teatro San Girolamo si trasforma in un palcoscenico di emozioni, unendo talenti e passione. Un’occasione imperdibile per immergersi in note coinvolgenti e vivere un’estate all’insegna della musica. Non mancate, perché questa serata sarà un vero e proprio arcobaleno di suoni!

Lucca, città della Musica e dei Musicisti, si unisce alle celebrazioni internazionali della Giornata della Musica, che ricorre ogni anno nel giorno del solstizio d’estate. Per l’occasione, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini”, propone un concerto a ingresso libero che si terrà sabato 21 giugno alle ore 18.30 al Teatro San Girolamo. L’iniziativa rientra nel cartellone di “ Arcobaleno d’Estate ”, la grande festa diffusa in tutta la Toscana dal 20 al 24 giugno, promossa da La Nazione e Regione Toscana, con il sostegno di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e la partecipazione delle categorie economiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna l’Arcobaleno d’Estate. Concerto gratis in San Girolamo

