Torna la festa della musica a Monfalcone | concerto di arpe all' alba a Marina Julia

Torna a Monfalcone la tanto attesa Festa della Musica, un'occasione unica per immergersi in un mondo di suoni, emozioni e talenti. Il 20 e 21 giugno, tra concerti gratuiti e spettacoli coinvolgenti, celebreremo il decimo anniversario con il tema "Un Mondo di Mestieri". Un evento che unisce le comunitĂ e valorizza la diversitĂ culturale attraverso melodie e voci provenienti da tutta Europa. Non mancate a questa esplosione di musica e passione!

Al via la Festa della Musica a Monfalcone tra note, melodie e voci con concerti e spettacoli gratuiti il 20 e il 21 giugno. La manifestazione, quest'anno, spegne la sua decima candelina e si intitolerĂ Â "Un Mondo di Mestieri”, la manifestazione di carattere europeo - promossa dal Ministero della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Torna la festa della musica a Monfalcone: concerto di arpe all'alba a Marina Julia

In questa notizia si parla di: festa - musica - monfalcone - torna

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creativitĂ .

Il 20 e il 21 giugno a Monfalcone torna la Festa della Musica https://goriziaoggi.news/2025/06/16/il-20-e-il-21-giugno-a-monfalcone-torna-la-festa-della-musica/ Vai su Facebook

MONFALCONE - La Festa della Musica avrà luogo a Marina Julia e inizierà sabato 21 giugno alle 5. Si prosegue alle 11.30 in Piazza Unità con il movimentato 'Concerto Swing’ della Shipyard Big Band. Note anche sulla Rocca. https://ilgoriziano.it/articolo/mo Vai su X

Torna la festa della musica a Monfalcone: concerto di arpe all'alba a Marina Julia; Monfalcone, da venerdì 13 torna la Festa del Vino e del Pesce; Arriva a Monfalcone Luchè: la Star del Generetion Youg Festival per l’edizione 2025.

Torna la festa della musica a Monfalcone: concerto di arpe all'alba a Marina Julia - Al via la Festa della Musica a Monfalcone tra note, melodie e voci con concerti e spettacoli gratuiti il 20 e il 21 giugno. Secondo triesteprima.it

A Borgo San Dalmazzo torna la Festa della Musica e il tradizionale Falò di San Giovanni - canti di inizio estate” all’Auditorium e lunedì 23 a Monserrato la magia del fuoco per festeggiare il solsistizio d'estate ... Da targatocn.it