Torna la Cena in bianco a Momo

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con la tanto amata Cena in Bianco a Momo! Un’occasione unica per celebrare la bella stagione in un’atmosfera di eleganza e convivialità, immersi nel fascino del bianco. Potrai sbizzarrirti con decorazioni creative e gustare deliziosi prodotti locali, mentre i più piccoli si divertono con l’animazione dedicata. Non manca nulla per un’esperienza magica: lasciati conquistare!

Torna in piazza a dare il benvenuto alla bella stagione la Cena in Bianco a Momo. Si potrà dare sfogo alla fantasia con gli addobbi a tema "bianco", e ci sarà la possibilità di acquistare il cestino per la cena con i prodotti del territorio. Animazione per i bambini, mentre per i grandi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Torna la Cena in bianco a Momo

Cena in bianco di Valmadrera - Sabato 28 giugno 2025, Valmadrera ospiterà la sua attesissima Cena in Bianco, un evento che celebra la convivialità e l'amicizia.

