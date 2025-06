Torna la 46ª edizione della classica podistica in Val di Bisenzio quest’anno in notturna

Torna la tradizionale 46170ª edizione della corsa podistica in Val di Bisenzio, quest’anno in un affascinante scenario notturno. Un evento che unisce passione, tradizione e adrenalina sotto le stelle, celebrando quasi mezzo secolo di storia sportiva. L’appuntamento è sabato sera, con ritrovo alle 19 presso la piazza della Pieve di San Ippolito di Vernio e partenza alle 20. Non perdere questa occasione unica di vivere un’esperienza indimenticabile in una cornice suggestiva!

SAN IPPOLITO DI VERNIO – Una tradizione che attraversa quasi mezzo secolo si rinnova nel suggestivo scenario della Val di Bisenzio, con una veste tutta nuova: la 46ª edizione della gara podistica si correrà quest’anno in notturna, in occasione delle festività dell'Estate Sanpotina. L’appuntamento è per sabato sera, con ritrovo alle 19 presso la piazza della Pieve di San Ippolito di Vernio, dove è fissata anche la partenza alle 20. La gara, competitiva sulla distanza di 10 km, prevede anche un percorso ridotto per i camminatori, per coinvolgere davvero tutti. L’evento è organizzato dalla società podistica Cesare Battisti, con il patrocinio del Comune di Vernio e la collaborazione della Misericordia locale e della Parrocchia di San Ippolito a Cassiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la 46ª edizione della classica podistica in Val di Bisenzio, quest’anno in notturna

