Torna in servizio Christian Di Martino il poliziotto di 36 anni accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano

Dopo oltre un anno di riabilitazione e speranza, Christian Di Martino, il coraggioso poliziotto di 36 anni, torna in servizio a Milano. La sua storia di resilienza e dedizione rappresenta un esempio di forza e determinazione nel cuore della città. Con il cuore saldo e la voglia di proteggere, Christian riprende il suo ruolo, pronto a affrontare nuove sfide e a difendere la comunità. La sua rinascita è un simbolo di speranza e coraggio per tutti noi.

Dopo oltre un anno torna al lavoro¬†Christian Di Martino, il poliziotto di 36 anni che la sera dell'8 maggio 2024 √®¬†stato accoltellato alla schiena da un pregiudicato 37enne alla¬†stazione Lambrate di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

